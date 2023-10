Puzzle Path é um belo jogo de quebra-cabeça onde você deve cortar o terreno da maneira certa para continuar dirigindo! Pegue sua tesoura e faça o corte que caiba no buraco no chão. Alguns quebra-cabeças precisam de vários quebra-cabeças para serem concluídos. Dirija por todos os níveis e torne-se o melhor jogador do Puzzle Path!Corte - clique do mouseO Puzzle Path foi criado por KasSanity. Outros jogos da KasSanity são Twirl, Color Crash e Spin Escape!

