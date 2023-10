Color Crash é um jogo de carros coloridos criado por KasSanity onde você precisa colidir com obstáculos da mesma cor para passar de um nível para outro! Em Color Crash, você dirigirá seu carro pela estrada enquanto encontra obstáculos coloridos. Preste atenção, pois seu carro vai mudando de cor conforme você avança! Ganhe um aumento de velocidade para tirar os obstáculos do seu caminho e avançar rapidamente. Jogue Color Crash no Poki gratuitamente em seu navegador no desktop! Controles: Setas para esquerda/direita - Mover para esquerda/direita Sobre o criador: Color Crash foi criado pela KasSanity, com sede no Canadá. Eles também são os criadores de Color Car, Spin Escape, Dashy Square e muito mais!

Site: poki.com

