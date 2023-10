Spin Escape é um jogo relaxante criado por KasSanity, desenvolvedor de Color Car e Color Crash. Gire o labirinto para deixar a gravidade fazer o trabalho e deixe seu balão escapar para o céu azul brilhante. Complete cada conjunto de quebra-cabeças para passar para o próximo nível! Jogue Spin Escape no Poki e teste suas habilidades de resolução de quebra-cabeças. Este jogo de labirinto simples, mas desafiador, manterá seu cérebro em alta velocidade! Controles: Teclas de seta - Girar o labirinto para a esquerda ou para a direita Sobre o criador: Spin Escape foi criado pela KasSanity, com sede no Canadá. Eles também são os criadores de Color Car, Color Crash, Dashy Square e muito mais!

Site: poki.com

