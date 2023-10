Brain Quiz 3D é um divertido jogo de quebra-cabeça onde você testa suas habilidades lógicas. Pense fora da caixa e não se esqueça das pegadinhas! As fases do jogo são projetadas para desafiar sua inteligência de uma forma fofa e elegante. Use o mouse/trackpad para seguir as instruções do jogo e resolver o quebra-cabeça. Brain Quiz 3D foi criado por KasSanity, com sede no Canadá. Eles também são os criadores de KnockOff, Dashy Square e muito mais!

Site: poki.com

