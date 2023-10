Brain Test 2: Tricky Stories é um jogo de quebra-cabeça criado pelo Unico Studio. Exercite seu cérebro com centenas de perguntas complicadas e quebra-cabeças! Neste novo jogo cerebral, os quebra-cabeças têm histórias com personagens coloridos. Derrote o Rei Leão com Tom, o Gato, cultive sua fazenda com Emily, cace monstros com Joe. Pense rápido e fora da caixa para resolver esses enigmas. Tudo o que você vê na tela pode ser usado para resolver o problema. Treine seu cérebro com Brain Test 2: Tricky Stories e mostre aos seus amigos que você é um verdadeiro gênio!Use o cursor do mouse ou o dedo para selecionar, arrastar e mover objetos.Brain Test 2: Tricky Stories foi criado pelo Unico Studio. Jogue seus outros jogos de quebra-cabeça no Poki: Brain Test: Tricky Puzzles, Who Is?, Word City Crossed, Word City Uncrossed, 4 Pics 1 Word e Word Monsters

Site: poki.com

