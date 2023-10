Brain Test 3: Tricky Quests é um jogo de quebra-cabeça com dezenas de perguntas complicadas e quebra-cabeças acompanhados por personagens coloridos com histórias originais. No terceiro capítulo desta série de exercícios cerebrais, os novos quebra-cabeças permitem que você participe da aventura e dê forma à história. Derrote criminosos, passe furtivamente por capangas, pilote aviões, faça poções, enfrente múmias e muito mais! Você deve pensar rápido e fora da caixa para resolver esses enigmas criativos. Tudo o que você vê na tela pode ser a dica secreta para resolver o problema. Treine seu cérebro com Brain Test 3: Tricky Quests e mostre aos seus amigos que você é um verdadeiro gênio!Use o cursor do mouse ou o dedo para selecionar, arrastar e mover objetos.Brain Test 3: Tricky Quests foi criado pelo Unico Studio, um jogo estúdio de desenvolvimento com sede nos Estados Unidos. Jogue seus outros jogos de reflexão no Poki: Brain Test: Tricky Puzzles, Brain Test 2: Tricky Stories, Who Is?, Word City Crossed, Word City Uncrossed, 4 Pics 1 Word e Word Monsters Você pode jogar Brain Test 3: Tricky Quests no seu navegador sem instalar ou baixar gratuitamente no Poki.Brain Test 3: Tricky Quests tem mais de 40 níveis, além de vários níveis de bônus secretos.Sim. Clique ou toque no ícone da lupa para exibir dicas. Cada nível tem diferentes quantidades de dicas.Clique ou toque no ícone do vídeo premiado na parte inferior da página para pular um nível em que você está preso.Alyx é nossa protagonista e a heroína principal do terceiro jogo Brain Test.Alyx está tentando para obter as seis joias de poder para salvar seu pai moribundo.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Brain Test 3: Tricky Quests. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.