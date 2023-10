Word City Uncrossed é um jogo de quebra-cabeça de palavras criado pelo Unico Studio onde você viaja ao redor do mundo combinando letras em palavras significativas. Monte as letras fornecidas para criar o máximo de palavras possível para passar de nível e coletar moedas. Você visitará sua próxima cidade depois de resolver todos os quebra-cabeças de uma cidade. Não se esqueça de usar suas moedas para comprar power-ups e dicas para ajudá-lo no caminho. Você quer viajar pelo mundo enquanto pratica suas habilidades de vocabulário? Word City Uncrossed é o jogo certo para você!Clique em uma letra para iniciar uma linha e arraste sobre outras letras para formar palavras significativas.Word City Uncrossed foi criado pelo Unico Studio. Eles são as pessoas por trás do lendário jogo Brain Test: Tricky Puzzles, Word City Crossed e 4 Pics 1 Word. Jogue de graça no Poki!

Site: poki.com

