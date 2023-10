Words Emoji é um jogo de palavras criado por WeDoYouPlay. Combine letras em palavras significativas de acordo com a ajuda dos emojis que você vê na parte inferior da página. Suba de nível completando os quebra-cabeças e desafie-se à medida que as palavras ficam mais difíceis. Quanto mais palavras você adivinhar, mais moedas você pode ganhar. Se você estiver preso em um quebra-cabeça, use o botão de dica no topo da página para revelar uma das palavras gastando as moedas que ganhou. Words Emoji é a maneira perfeita de passar o tempo enquanto melhora seu vocabulário.Clique em uma letra para iniciar uma linha e arraste sobre outras letras para formar palavras significativas.Words Emoji é criado por WeDoYouPlay. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

Site: poki.com

