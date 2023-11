Word Boss é um jogo de palavras onde você cria quantas palavras puder em 2 minutos usando 6 letras aleatórias. Este é o clássico ressuscitado da era Flash disponível para você jogar no Poki gratuitamente. O jogo oferece seis peças em estilo scrabble com letras selecionadas aleatoriamente. Use essas letras para formar palavras significativas. Você pode verificar o quadro acima das letras para ver quantas palavras ainda restam. Se você estiver preso, fique à vontade para reorganizar as peças ou apertar o botão aleatório. Existem quatro idiomas no jogo: inglês, espanhol, francês e italiano. Vá em frente e experimente este desafio de vocabulário!Clique ou toque em uma letra para reproduzi-la. Você também pode arrastar os blocos de letras. Alternativamente, você pode usar as teclas do teclado correspondentes às letras que você vê no jogo. Você também pode usar backspace para remover uma letra.Toque duas vezes para remover uma letra da palavra que você está formando.Word Boss é criado pela Eidosk. Jogue seus outros jogos de palavras e habilidade no Poki: ArithmeticA, Fast Typer, Fast Typer 2 e Fast Typer 3Você pode jogar Word Boss gratuitamente no Poki.Word Boss pode ser reproduzido em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

