Wordy Pop é um jogo de tabuleiro, no qual o jogador deve formar o máximo de palavras possível. Crie o máximo de palavras que puder antes que as letras inundem a tela e obtenha a melhor pontuação possível! Aqui vai uma dica: use as bombas para remover linhas inteiras de letras!Selecione letras - Clique com o botão esquerdo do mouseWordy Pop foi criado por DrMop. Eles também são os criadores de Monster Mash no Poki!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Wordy Pop. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.