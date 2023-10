Tri Peaks é um jogo de cartas que oferece uma experiência única de paciência com um único baralho. Seu objetivo é limpar os três picos formados por cartas fechadas. Transfira todas as cartas jogadas da mesa para a pilha de lixo cronologicamente e descubra todas as cartas nos picos. As cartas descobertas ficarão jogáveis ​​e seu objetivo é destruir os três picos. Não se esqueça de gastar suas moedas em lindos fundos de mesa. Vá em frente e experimente Tri Peaks ou dê uma espiada!Use o cursor para escolher uma carta e use o botão esquerdo do mouse para jogá-la.Tri Peaks é criado por DrMop, um desenvolvedor de jogos baseado no Reino Unido que tem muitos jogos divertidos e divertidos. jogos instigantes no Poki, como Monster Mash, Wordsmith, Wordy Pop, Australian Patience e Solitaire Golf!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Tri Peaks. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.