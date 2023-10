Solitaire Golf é um jogo de paciência onde você tenta ganhar o máximo de rodadas possível de acordo com o conjunto de regras de um acima e um abaixo. Seu objetivo é jogar as cartas que tenham exatamente um número acima ou abaixo do valor da carta aberta que está no canto inferior direito. Além disso, você também pode tentar aumentar os números na linha de resíduos seguindo o mesmo princípio. Este jogo de paciência é como nenhum outro! Você consegue se livrar de todas as cartas?Jogar cartas - botão esquerdo do mouseSolitaire Golf foi criado por DrMop. Confira seus outros jogos Wordy Pop e Monster Mash no Poki!

Site: poki.com

