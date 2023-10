Brain Dozer é um jogo de quebra-cabeça criado por DrMop. Use sua lógica e bom senso para resolver os enigmas complicados apresentados pelo jogo. Há muitas perguntas esperando para desafiar seu cérebro e melhorar suas habilidades de resolução de problemas. Pense rápido e fora da caixa para passar alguns dos níveis mais desafiadores. Quando estiver perdido, sinta-se à vontade para usar o botão de dicas na parte superior para obter ajuda. Brain Dozer é o melhor jogo de quebra-cabeça para dar ao nosso cérebro o exercício necessário. Use o botão esquerdo do mouse para interagir com os elementos do quebra-cabeça. Clique na lupa acima para exibir dicas.Brain Dozer é criado pelo desenvolvedor de jogos DrMop, com sede no Reino Unido. Jogue seus outros jogos gratuitamente no Poki: Monster Mash, Solitaire Golf, Wordsmith, Wordy Pop, Tri Peaks e Solitaire Reverse.

Site: poki.com

