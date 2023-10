Dungeon Miner é um jogo de simulação de gerenciamento criado por DrMop. Seu falecido tio deixou uma mina para você ensinar tudo sobre trabalho duro e ganhar fortuna. Agora pegue sua picareta e mergulhe profundamente em todas as áreas do seu terreno. Crie novas armas e ferramentas, explore masmorras para encontrar objetos de valor e projetos, lute contra criaturas, atualize seu equipamento e embarque em uma aventura emocionante. Dungeon Miner nunca será chato, pois é carregado com conteúdo rico e muitas surpresas para você explorar.Navegar - WASD ou teclas de setaAtaque - E ou barra de espaçoMochila - BMostrar missão - LJogar bomba - QDungeon Miner é criado por DrMop. Jogue seus outros jogos no Poki: Monster Mash, Wordy Pop, Brain Dozer, Tri Peaks, Australian Patience, Solitaire Golf, Solitaire Reverse e Wordsmith

Site: poki.com

