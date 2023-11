Super Dangerous Dungeons é um jogo de plataforma e quebra-cabeça de 8 bits onde você joga como o melhor “caçador de tesouros” do mundo em busca de algo escondido nas profundezas das cavernas. Este jogo é uma questão de tempo e paciência, então certifique-se de trazê-los com você em sua aventura nas profundezas. Com muitos obstáculos no seu caminho, de espinhos e lanças a quebra-cabeças desafiadores e poços sem fim, tente chegar o mais longe possível na masmorra e reivindique sua recompensa! criado pela Adventure Island. Confira o outro jogo deles no Poki: Heart Star!

Site: poki.com

