Hoppenhelm é um jogo de aventura casual criado por BUN GUN. Você é Sir Hoppenhelm, que está perdido nas profundezas da masmorra de seu próprio castelo, Dunkelburg. Você deve pular, bloquear e abrir caminho até o topo enquanto coleta o máximo de moedas e riquezas possível. Tenha cuidado com o tempo, porque o chão é lava de verdade neste jogo. Mas não se preocupe, você pode gastar as moedas que ganhou para tornar Sir Hoppenhelm mais forte e vigoroso. Além disso, você pode desbloquear novos aliados com habilidades diferentes ou até mesmo novas armas. Você consegue pular até o topo?Continue pulando e não gaste muito tempo em peças suspeitas.Ataque - Tecla de seta para a esquerdaSalto - Tecla de seta para a direitaEscudo - Tecla de seta para cimaHoppenhelm é desenvolvido pela BUN GUN. Este é o primeiro jogo deles no Poki.

Site: poki.com

