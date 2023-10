Squish Run é um jogo de plataforma arcade onde você deixa seus punhos poderosos quebrarem os obstáculos em seu caminho e evitar a máquina de esmagamento iminente. Seu objetivo é destruir tudo em seu caminho, seja um monstro ou uma parede de tijolos, para que você possa escapar do terrível destino. Jogue sozinho ou co-op localmente com um amigo para vivenciar essa emoção acelerada. Colete moedas e gaste-as para desbloquear novos personagens legais e coloridos. Você consegue terminar todos os níveis em Squish Run?Mover - Teclas de seta para esquerda/direitaSaltar - Tecla de seta para cimaSoco - M ou barra de espaçoSquish Run foi criado por Brad Erkkila. Jogue seus outros jogos de quebra-cabeça casuais e divertidos no Poki: Space Thing, Squish Machine, Castle Pals e Flipchamps Dual StrikeVocê pode jogar Squish Run gratuitamente no Poki.Squish Run pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

