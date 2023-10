Squish Machine é um jogo de habilidade criado por Brad Erkkila. Neste jogo, você tem que voar e pressionar o botão finalizar antes de ser esmagado entre as duas armadilhas horizontais de espinhos. Pressione as teclas de seta repetidamente para levitar e mover-se em direção ao botão sem tocar em nenhuma armadilha. Colete as moedas ao longo do caminho para desbloquear personagens legais. Se preferir um desafio, há também um modo cronometrado onde você pode mostrar suas habilidades de vôo e se gabar de sua pontuação. Vá em frente e experimente! Não há necessidade de se enfurecer contra a máquina quando há um botão para desativá-la.Mover - Teclas de setaSelecionar - Barra de espaçoPausa - EscapeSquish Machine 2 foi criado por Brad Erkkila. Jogue seus outros jogos casuais no Poki: Castle Pals, Flipchamps Dual Strike e Squish Machine.

Site: poki.com

