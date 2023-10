Papery Planes é um jogo de habilidade onde você deve pilotar seu avião de papel o mais longe possível. Você está flutuando sobre um rio com diferentes formações rochosas das quais deve se esquivar. As condições climáticas mudarão do dia para a noite e do verão para o inverno para tornar o seu voo o mais difícil possível. Colete moedas suficientes para comprar diferentes tipos de aviões de papel e certifique-se de coletar todos eles!Voe para a esquerda - tecla de seta para a esquerda Voe para a direita - tecla de seta para a direitaPapery Planes foi criado por Akos Makovics. Ele também criou o Air Hockey Championship Deluxe no Poki.

Site: poki.com

