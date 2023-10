Winter Dodge é um jogo de habilidade criado por BuyHTML5. Experimente a imensa emoção de descer uma montanha gelada. Mire a queda da bola mantendo o dedo pressionado; você se moverá para a esquerda ao fazer isso. Ao soltá-lo, você começará a se mover para a direita por padrão. Evite bater em árvores no meio de toda essa ação, pois elas marcarão seus pontos. Quanto mais baixo você for, maior será sua pontuação no Winter Dodge. Você vai cair nesse jogo!Mantenha pressionado o dedo, o botão esquerdo do mouse ou a barra de espaço para mudar de direção. Solte para continuar se movendo novamente.Winter Dodge é criado por BuyHTML5. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Winter Dodge. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.