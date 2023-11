Golfparty.io é um jogo de minigolfe multijogador online onde você compete com outros jogadores para ver quem consegue acertar a bola primeiro! Seu objetivo é simplesmente fazer a bola rolar através de várias armadilhas, penhascos, engenhocas e muitos outros obstáculos até o buraco que espera no final do nível. Você será pontuado pelo número de arremessos que fizer e também pela sua agilidade. Tente mirar com cuidado e dar o mínimo de tacadas possível. Mantenha pressionado o dedo ou o mouse para começar a mirar. Você pode arrastar para trás para definir a intensidade dos seus tiros e mirar para a esquerda ou direita para mudar de direção. Solte para atirar! Convide seus amigos e joguem uns contra os outros para ver quem é o melhor jogador de golfe!

Site: golfparty.io

