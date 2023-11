Bonk Beach Ball é um jogo 3D de física e equilíbrio onde você arrasta uma grande bola de praia e aponta para o buraco dentro da bóia salva-vidas. Mantenha a bola fora da água, caso contrário você perderá a rodada! Lembre-se de que você tem uma quantidade limitada de saltos e os níveis ficarão cada vez mais difíceis à medida que você avança. Você tem que prestar muita atenção para ser o melhor no Bonk Beach Ball. Vá em frente, mostre-nos como você rola! Use o cursor do mouse ou o dedo para arrastar e mover a bola. Jump - SpaceBonk Beach Ball foi criado pela Fumingo Games. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

Site: poki.com

