Koala Bros Bash é um jogo de habilidade onde você usa um bumerangue para derrubar frutas e alimentar sua família. Arraste o dedo ou o cursor pela janela do jogo para mirar e solte-o para lançar o bumerangue. Qualquer que seja o acerto do seu bumerangue, ele deduz um ponto de sua defesa. Qualquer coisa que chegue a zero cairá! Em primeiro lugar, acerte outros bumerangues para fazê-los cair e adicione-os ao seu arsenal. Em seguida, mire com cuidado para atingir os pontos ideais e fazer combos em cadeia. Enxague e repita! Certifique-se de terminar todas as frutas antes que o tempo acabe! Use seu bumerangue para soltar o máximo de frutas que puder. Limpe todas as frutas antes que elas toquem em você e lhe causem uma vida. Arraste o dedo ou o cursor pela janela do jogo para mirar. Solte para lançar o bumerangue.Koala Bros Bash é criado pela Aniway, uma equipe de desenvolvimento de jogos com sede na Finlândia. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Koala Bros Bash. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.