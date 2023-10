Yacht é um jogo de dados clássico, que remonta a 1938. O jogo é o antecessor do Yahtzee e tem muitas semelhanças com o Generala latino-americano, o Yatzy escandinavo e o jogo inglês de Poker Dice. Neste jogo você tem 6 dados e o objetivo é lançar o máximo possível de combinações especiais. Uma virada começa com o primeiro lançamento. Após este lançamento você pode escolher quais dados deseja bloquear para sua combinação, e pode lançar os outros dados uma segunda vez. A partir deste lançamento você pode bloquear novamente alguns dados e então fazer um lançamento final. Após esse lançamento, você pode escolher qual combinação obterá no scorecard. Tente primeiro as combinações mais altas. Se você não tiver uma boa combinação no final do turno, certifique-se de colocá-la nas combinações mais baixas, pois elas valem menos pontos. Use o mouse/dedo e siga as instruções na tela. O iate foi criado por Codethislab . Eles são conhecidos por todos os seus jogos clássicos no Poki, como Uno Online, Pebolim e Master Checkers.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Yacht. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.