Rummy é o clássico jogo de cartas no seu navegador! Para ganhar, você deve colocar todas as suas cartas em combinações na mesa antes do seu oponente. As cartas precisam estar na mesma sequência ou classificação para fazer uma combinação. Você consegue fazer as melhores combinações e jogar todas as suas cartas antes do seu oponente? Torne-se o melhor jogador de Rummy, aqui no Poki!Rummy foi criado por Codethislab. Eles são conhecidos pelos jogos mais clássicos que criaram para a web, como uno-online, Master Checkers e Foosball.

