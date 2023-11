Guess Who?

Adivinha quem? é um jogo clássico e divertido para dois jogadores. Cada jogador inicia o jogo com um tabuleiro que inclui a imagem de um desenho animado de 24 pessoas e seu primeiro nome com todas as imagens em pé. Cada jogador seleciona uma carta de sua escolha de uma pilha separada de cartas contendo as mesmas 24 imagens. O objetivo do jogo é ser o primeiro a determinar qual carta o oponente selecionou. Os jogadores se alternam fazendo várias perguntas sim ou não para eliminar candidatos, como "Sua pessoa usa óculos?" O jogador irá então eliminar os candidatos (com base na resposta do oponente) virando essas imagens para baixo até que reste apenas uma. Perguntas bem elaboradas permitem que os jogadores eliminem uma ou mais cartas possíveis. As perguntas podem incluir: Adivinhe quem? foi desenvolvido por Codethislab. Eles criaram muitos outros jogos de tabuleiro clássicos que agora estão disponíveis no Poki.

Site: poki.com

