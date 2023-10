Air Hockey Championship Deluxe é um jogo legal de air hockey onde você pode jogar sozinho ou com um amigo! Jogue air hockey clássico em seu próprio navegador. Certifique-se de marcar 7 pontos antes do seu oponente para vencer o jogo. Use as laterais da mesa para marcar pontos de um belo ângulo! E não se esqueça de defender o melhor que puder. Certifique-se de verificar todos os diferentes estágios e discos que você pode desbloquear para deixar o jogo ainda melhor. Você se tornará o melhor campeão de air hockey?Remo de controle - cursorControle multijogador de remo - WASD/setasAkos Makovics criou este maravilhoso jogo de Air Hockey. Este é seu jogo de estreia no Poki.

Site: poki.com

