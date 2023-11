Hockey Stars é um jogo de hóquei 1v1 onde você deve lutar como seu país favorito para vencer seu oponente! O objetivo do jogo é bem simples: marcar no gol deles antes que eles marquem no seu! Salte para obter energia extra e avance em direção ao gol do inimigo! Quer desafiar seu amigo para um jogo? Há multijogador local para que você possa jogar contra seu amigo! Você pode se tornar o campeão de hóquei?

Site: poki.com

