Lords of Gomoku é um jogo de quebra-cabeça e estratégia, desenvolvido por Stefan Nikolic, onde o jogador deve acertar suas peças em um 5 seguido para vencer. Coloque suas habilidades à prova e desafie os Senhores de Gomoku neste jogo de quebra-cabeça. Competir contra seus inimigos em tabuleiros diferentes e emocionantes, vencer 5 seguidos antes deles e coroar-se como o novo campeão. Para ainda mais diversão, desafie um amigo e jogue com ele no modo multijogador! Use o botão esquerdo do mouse para selecionar e posicionar suas peças. Lords of Gomoku foi criado pelo desenvolvedor sérvio Stefan Nikolic. Você pode jogar o outro jogo Gem 11 no Poki!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Lords of Gomoku. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.