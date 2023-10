8Bit Fiesta é um jogo de habilidade multijogador criado por Frozen Dev. Escolha entre vários personagens, desafie seus amigos em vários minijogos e prove que você merece o título de "Rei da Fiesta". 8Bit Fiesta tem um caos multijogador local rápido e cheio de ação que irá entreter você e seus amigos por horas. Se você não gosta de multijogador, também existe um modo para um jogador com uma história bem-humorada. Vá em frente e confira tudo!Selecione o modo "Sem amigo" para jogar sozinho e o modo "Multiplayer" para jogar localmente com seus amigos.Jogador 1Move - Teclas de setaTeclas de ação - M e NPlayer 2Move - Teclas WASDTeclas de ação - T e RPlayer 3Move - 8456 teclas (Numpad)Teclas de ação - 1 e 0Player 4Move - Teclas UHJKTeclas de ação - P e O8Bit Fiesta foi criado por Frozen Dev. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

Site: poki.com

