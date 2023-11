MiniBattles é um jogo multijogador onde você e seus amigos podem desafiar uns aos outros em até 30 minijogos. Você nunca ficará entediado de jogar MiniBattles, pois cada jogo é diferente e oferece uma jogabilidade única. Existem esportes, vôo, boxe, tiro, jogos de batalha e muito mais! E a melhor parte é: você pode jogar todos esses jogos usando apenas um botão. Vá em frente e jogue MiniBattles com seus amigos e mostre quem é o vencedor!Toque no botão correspondente nos cantos da tela ou use o botão do teclado atribuído a você.Ação (Jogador 1) - Ação C (Jogador 2) - Ação N (Jogador 3) - Ação Q (Jogador 4) - Ação P (Jogador 5) - Ação da tecla de seta para a esquerda (Jogador 6) - Tecla de seta para a direita MiniBattles é criado por Shared Dreams Studio. Confira seus outros jogos 12 MiniBattles e MiniMissions no Poki!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com MiniBattles. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.