GIRP é um jogo de habilidade criado por Bennett Foddy. Demonstre suas habilidades de escalada usando o alfabeto! Pressione as teclas do teclado atribuídas às pedras em uma parede para flexionar e subir em sua superfície. Não solte uma chave sem garantir seu lugar na parede agarrando outra alça, ou você cairá na água. Quão longe você pode ir no GIRP? Compartilhe o jogo com seus amigos e compare suas pontuações mais altas!Escalar - Mantenha pressionadas as teclas do teclado que você vê na tela para agarrar a alça correspondente.GIRP foi criado por Bennett Foddy. Jogue seus outros jogos no Poki: Get On Top e Too Many Ninjas

Site: poki.com

