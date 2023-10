ColorBalls 3D é um jogo de habilidade onde você tem que avançar de nível sem cair na água ou acertar bombas pelo caminho. Pegue os sinais + para coletar uma bola extra e ganhe pontos coletando a moeda que corresponde à cor da primeira bola. Se a cor não corresponder, os pontos serão subtraídos. Você pode simplesmente se movimentar com as teclas de seta e o salto ocorre automaticamente! Você consegue completar o curso inteiro? ColorBalls 3D foi criado por Leke Sahatqija. Este é o primeiro jogo dele no Poki!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com ColorBalls 3D. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.