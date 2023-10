Jelly Bounce 3D é um jogo arcade onde você controla um pequeno bloco de gelatina saltando para cima em diversas plataformas. Basta pressionar e segurar o dedo ou o botão esquerdo do mouse para controlar os movimentos horizontais do bloco de gelatina. Continue pulando das plataformas para outras sem cair. Essas plataformas serão reduzidas assim que forem saltadas, então tome cuidado com seus movimentos! Colete as estrelas e alcance o auge. Continue coletando pontos para poder atualizar as skins de gelatina.Clique ou toque em um objeto para pegá-lo e usá-lo.Jelly Bounce 3D foi criado por BuyHTML5. Jogue seus outros jogos no Poki: 11-11, 99 Balls, Dunkbrush, Ice Cream, Please!, Scary Hill, Tiny Fishing e Winter DodgeJelly Bounce 3D pode ser jogado gratuitamente no seu desktop e no seu celular no Poki: Jelly Bounce 3D

Site: poki.com

