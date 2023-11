99 Balls é um jogo de arcade desenvolvido pela BuyHTML5. Dando nova vida a jogos clássicos como Bubble Shooter e Breakout, 99 Balls apimenta um pouco as coisas. Você notará bolas com números. Cada número corresponde a quantas vezes você precisa acertar uma bola para destruí-la antes que ela chegue ao fundo da tela. Você pode coletar círculos depois de destruir uma bola e depois gastá-los para desbloquear novas armas e maximizar a diversão. Eu tenho 99 bolas, mas a bola que você terá neste jogo não é uma.Clique e arraste o cursor para mirar e solte para atirar.Dica: não mire em uma única bola. Em vez disso, use o guia de tiro para traçar estratégias para seus movimentos.99 Balls foi criado por BuyHTML5. Jogue seus outros jogos no Poki: Ice Cream, Please!, Dunkbrush, Hypersnake, Scary Hill, Tiny Fishing e Winter Dodge.

