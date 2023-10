Space Ballz é um jogo de habilidade onde seu objetivo é destruir todos os asteróides e vários tipos de corpos celestes voando em sua direção. Use seus poderes de distorção da gravidade para controlar a direção de suas bolas e tente sobreviver no caos impiedoso do espaço. Preste atenção aos números exibidos nas rochas para saber quantos golpes irão destruí-las. Pegue os cubos giratórios para adquirir bolas extras. Garantimos que você se divertirá jogando Space Ballz! Mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e mire com o cursor. Solte para lançar suas bolas.Space Ballz é criado por Kelly Ray J. Confira seus outros jogos Chicken Sword: Ninja Master e Hole N' Fun no Poki!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Space Ballz. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.