Cosmic Cannon é um jogo de habilidade criado pela Nitrome. Mantenha a bola no ar o maior tempo possível, atirando outras bolas para apoiá-la. Cada vez que duas bolas se chocam, o número no meio das bolas aumentará em um. Bolas com participações especiais de rostos de outros personagens do Nitrome podem aparecer, mas não contam para sua pontuação quando acertam outras bolas. Então continue acertando as bolas normais e bata seu próprio recorde!Clique ou toque em qualquer lugar da tela para arremessar uma bola. Aumente sua pontuação acertando a mesma bola repetidamente.Cosmic Cannon foi criado pela Nitrome como um jogo em flash e posteriormente emulado em HTML5 pela AwayFL. Jogue outros jogos flash do Nitrome no Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Cobaia Verde e Cobaia Azul

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Cosmic Cannon. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.