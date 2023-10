Test Subject Green é um jogo de plataforma de aventura desenvolvido pela Nitrome. Este jogo de plataforma coloca você no meio de um laboratório de ciências e você precisará encontrar o caminho. Salte de plataforma em plataforma, transporte-se através de paredes brilhantes e termine todas as etapas. Você está pronto para experimentar?Mover - Setas Atire - Tecla EspacialTeste Assunto Verde foi criado pela Nitrome como um jogo flash e posteriormente emulado em HTML5 pela AwayFL. Jogue outros jogos flash da Nitrome no Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Skywire, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, skywire-2, Twin Shot, Test Subject Blue e Swindler

Site: poki.com

