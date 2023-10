Swindler 2 é um jogo de plataforma criado pela Nitrome. Continue a aventura mais perigosa de onde você parou! Assuma o controle de nossa amada criatura verde e ajude-a a alcançar os baús de tesouro em cada nível mais uma vez! Use as setas do teclado para virar o mapa e coletar todos os objetos de valor pelo caminho enquanto controla sua velocidade e mantém o equilíbrio em uma corda. Swindler está de volta para um jogo maior e melhor, cheio de quebra-cabeças! Vá em frente e comece a balançar!Mover - Teclas de setaPick up - Barra de espaçoSaia do lodo - UpSwindler 2 foi criado pela Nitrome como um jogo em flash e posteriormente emulado em HTML5 pela AwayFL. Jogue outros jogos flash do Nitrome no Poki: Swindler, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Skywire, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Cave Chaos, Mutiny, skywire-2, Twin Shot, Cobaia Verde e Cobaia Azul

Site: poki.com

