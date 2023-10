Twin Shot 2 é um jogo de plataforma de ação criado pela Nitrome. Neste jogo você controla anjos que derrotam inimigos usando arco e flecha. Termine 150 níveis emocionantes e únicos e depois entre no pacote de expansão Good and Evil gratuitamente no Poki! Atire em criaturas azuis voadoras, limos vermelhos, monstros sombrios e muito mais na sequência do jogo de tiro clássico. Não se esqueça de compartilhar Twin Shots 2 com seus amigos e comparar suas pontuações entre si!Mova - teclas de seta A/D ou esquerda/direitaPule - tecla de seta W ou para cimaSeta de fogo - F ou barra de espaçoTwin Shot 2 foi criado por Nitrome como um jogo em flash e posteriormente emulado em HTML5 pela AwayFL. Jogue outros jogos flash do Nitrome no Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Cave Chaos, Cave Chaos 2, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Cobaia Verde e Cobaia Azul

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Twin Shot 2. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.