Silly Sausage é um jogo de arcade criado pela Nitrome. Neste clássico jogo em flash, você é um cachorro elástico que precisa navegar pelos níveis tentando coletar todas as joias necessárias e então chegar à linha de chegada. Existem 30 níveis em Silly Sausage e vários tipos de inimigos perigosos, como Blades, Fireballs, Bubbles e Spike Diamonds. Você consegue sair da sua zona de conforto e coletar todas as joias em tempo recorde?Stretch dog - WASD ou teclas de setaSilly Sausage foi criado pela Nitrome como um jogo em flash e posteriormente emulado em HTML5 pela AwayFL. Jogue outros jogos flash da Nitrome no Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Cave Chaos 2, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Cobaia Verde e Cobaia Azul

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Silly Sausage. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.