Enemy 585 é um jogo de plataforma criado pela Nitrome. Neste jogo, você deve salvar o capanga de seu ciclo de IA usando os blocos de construção dos jogos de plataforma. Controle um grupo de blocos que mudam de forma chamado Turner, cujo objetivo é tentar levar o Inimigo 585 até a bandeira do gol. Pressione a barra de espaço para girar 90 graus para o lado. Vá em frente e compartilhe o Enemy 585 com seus amigos. Aproveite este clássico do Flash no desktop e no celular no Poki!Move - WASD ou setasTurn - Barra de espaçoEnemy 585 foi criado pela Nitrome como um jogo em flash e posteriormente emulado em HTML5 pela AwayFL. Jogue outros jogos flash do Nitrome no Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Cobaia Verde e Cobaia Azul

