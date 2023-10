Hole N' Fun é um jogo de condução de carros e acrobacias onde você joga robôs em buracos para acumular pontos. Não se deixe enganar pelo estilo fofo do seu carro, ele tem muita potência! Faça uso do seu gancho, impulso e do poder da física à deriva. Quantos pontos você consegue nesta aventura de carro colorida e cheia de ação? Use seu carro para colocar robôs em buracos. Acelerar - Gancho W/S - Impulso do botão esquerdo do mouse - Deriva do botão direito do mouse - Salto com deslocamento esquerdo - SpaceHole N' Fun é criado por KellyRayJ. Confira o outro jogo Chicken Sword: Ninja Master no Poki!

Site: poki.com

