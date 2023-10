RoyaleBall.io é um jogo multijogador onde você deve ser a última bola sobrevivente para vencer. Você cai em uma arena de bola gigante com itens utilizáveis, obstáculos, armadilhas e muitos competidores que pretendem ser os últimos sobreviventes. Role, pule, desvie, pegue itens e use-os a seu favor ou simplesmente evite todos. Faça o que for preciso para vencer! Tudo é justo no amor e RoyaleBall.io.Move - WASDCamera - Teclas de seta esquerda / direitaUsar item - Tecla de seta para cimaSaltar - Barra de espaçoRoyaleBall.io foi criado por Kelly Ray J. Jogue seus outros jogos em Poki: Chicken Sword: Ninja Master, Space Ballz e Hole N'Fun.

Site: poki.com

