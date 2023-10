SuperBrawl é um jogo de plataforma multijogador em tempo real onde seu objetivo é ser o último sobrevivente entre todos os jogadores online. Use vários tipos de armas, bônus e escudos para derrotar todos os seus oponentes neste jogo de ação divertido e de alto impacto!Pular - tecla de seta X ou para cima Atire - C ou espaço ou Enter Mover para a esquerda - tecla de seta A ou para a esquerda Mover para a direita - Pontuações da tecla de seta D ou direita - Tab Pause - Escape ou P Chat - YSuperBrawl foi criado por Rémi Vansteelandt. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

Site: poki.com

