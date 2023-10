Smoots Pinball Zombie é um jogo de pinball com suporte multijogador local para até quatro jogadores. Ele oferece um toque diferente à sua experiência clássica de pinball, apresentando gráficos 3D impressionantes com elementos assustadores, mas elegantes. Basta controlar as nadadeiras dos dois lados da mesa e não deixar cair a bola. Esta mesa de pinball tem muitos segredos e surpresas para você descobrir. Quão alto você consegue ir sem deixar a bola cair? Movimente as nadadeiras esquerda e direita para manter a bola na mesa. Toque para a esquerda - A ou seta para a esquerda Toque para a direita - D ou seta para a direita Agite a mesa - Tab Pause - Escape Start / Use - SpaceSmoots Pinball Zombie foi criado por Kaneda Games. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

Site: poki.com

