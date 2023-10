Zombie Derby: Blocky Roads é um jogo de ação que combina direção com zumbis e destruição. O perigoso mundo pós-apocalíptico está repleto de zumbis e apenas os pilotos mais corajosos e experientes e os sobreviventes mais difíceis ainda permanecerão de pé. Faça uma matança de zumbis em seu carro e limpe seu caminho de detritos e inimigos. Você deve prestar atenção ao seu nível de combustível ou seu carro irá falhar no nível médio. Ganhe dinheiro e gaste-o em novos carros brutais, grandes armas e otimizações de veículos. Vá em frente e dê uma chance! Você consegue terminar todas as etapas com 3 estrelas?Acelerar - W / UpShoot Gun - Barra de espaçoUse Nitro - Shift esquerdoInclinar para frente/trás - teclas de seta A/D ou Esquerda/DireitaZombie Derby: Blocky Roads é criado pela Brinemedia. Confira seus outros jogos cheios de ação em Poki: Zombie Derby, Zombie Derby 2 e Zombie Derby: Pixel Survival

Site: poki.com

