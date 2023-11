Zombie Rush é um jogo de ação roguelike onde você pode jogar com diferentes heróis para abrir caminho através de ondas de zumbis! Cada herói traz suas próprias habilidades para o campo de batalha, e você pode aprimorá-las usando as joias que ganha ao matar os zumbis. Armado com armas de fogo automáticas, você precisa liderar a batalha movendo-se rapidamente para evitar qualquer dano! À medida que você avança na batalha, você ficará mais forte, descobrirá novas vantagens e aprimorará suas habilidades especiais. Quanto mais você joga, mais desafiador o jogo se torna com zumbis cada vez mais perigosos. É hora de colocar suas habilidades e coragem à prova!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Zombie Rush. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.