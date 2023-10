Zombie Derby é um jogo de corrida combinado com um festival de matança de zumbis, criado pela Brinemedia. Dirija seu carro para matar os zumbis que aparecem em seu caminho. Certifique-se de usar o combustível com sabedoria quando ele ficar sem ele. Quando você estiver parado, será uma oração fácil para os zumbis que estão vindo em sua direção. Além disso, não se esqueça de usar seus nitro-boosts, pois eles podem ajudá-lo a superar aquela colina ou lacuna. Acelerar - com seta para cima Atire arma - barra de espaço Use nitro - LShift Incline para frente / para trás - seta para esquerda / direitaZombie Derby foi criado pela Brinemedia e é a primeira parcela da série Zombie Derby, que também contém Zombie Derby 2.

