Angry Zombie é um jogo de tiro 2D maluco. Você é um zumbi em uma plataforma e humanos e ursos estão atacando você da esquerda e da direita! Atire neles caminhando em sua direção com sua arma apontada para eles. Para tornar o campo de jogo ainda mais agitado, você está sendo bombardeado por meteoritos e pessoas caindo do céu. Tente estabelecer um novo recorde e você será recompensado com atualizações de armas ao longo do caminho. Pegue as estrelas que estão caindo do céu para ganhar alguns pontos extras, quanto maior a estrela, mais pontos você ganhará. Qual é o seu recorde?Ande e atire para a esquerda - seta para a esquerda Ande e atire para a direita - seta para a direitaZumbi irritado foi criado por Aron Sommer. Ele também é conhecido por Supergun e Eagle Ride.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Angry Zombie. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.